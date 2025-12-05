Famiglia del bosco i bambini non tornano a casa
Non tornano a casa i tre bambini di Nathan e Catherine. Mamma e figli rimangono nella struttura protetta in cui si trovano dal 20 novembre, con Nathan che fa la spola tra la vecchia casa nel bosco e la nuova, a Palmoli (Chieti). Il tribunale per i minorenni de L'Aquila si è riservato, dopo l'udienza urgente richiesta dagli avvocati della coppia, facendo quindi slittare il verdetto sulla possibilità di un loro ricongiungimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Per Bosco il DNA è riferibile alla famiglia Sempio, ma Baldi sostiene che non sia sufficiente - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, il tribunale si riserva di decidere. Udienza di comparizione a L'Aquila,l'avvocata: 'Proficuo confronto, speriamo nel ricongiungimento' #ANSA Vai su X
Per la famiglia nel bosco i giudici prendono tempo. I bambini non tornano - Il Tribunale dei minori dell'Aquila che aveva allontanato i bimbi dai genitori, si è riservato di decidere sul ricongiungimento ... Scrive msn.com
Famiglia nel bosco, il sì dei servizi sociali al ricongiungimento: ecco cosa dice la relazione - Ufficialmente i giudici si sono riservati di decidere ma il ricongiungimento della famiglia nel bosco di Palmoli sembra essere molto vicino. Riporta ilgazzettino.it
Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura - Storie italiane 05/12/2025 - Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila si è riservato sul caso della famiglia del bosco, la vicenda della coppia e dei loro figli che vivevano isolati in un'area boschiva a Palmoli, in provincia di Ch ... Riporta msn.com
Famiglia nel bosco, il padre Nathan: “Mia moglie e i bimbi potrebbero tornare in Australia” - Nathan, padre dei tre bambini allontanati dalla cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, ha spiegato ai giornalisti: “Noi ... Riporta blitzquotidiano.it
Le Iene tornano sul caso della famiglia del bosco e sui bambini allontanati dai genitori - Le Iene raccontano il caso della 'famiglia del bosco': bambini allontanati dal tribunale, dibattito su istruzione e metodi educativi alternativi. Lo riporta serial.everyeye.it
Famiglia nel bosco, Salvini: "Non mi fermo finché non tornano a casa" - Non smette di far discutere la decisione del Tribunale dell’Aquila di sollevare dalla responsabilità genitoriale dei tre figli quella ... Riporta iltempo.it