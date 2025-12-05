Non tornano a casa i tre bambini di Nathan e Catherine. Mamma e figli rimangono nella struttura protetta in cui si trovano dal 20 novembre, con Nathan che fa la spola tra la vecchia casa nel bosco e la nuova, a Palmoli (Chieti). Il tribunale per i minorenni de L'Aquila si è riservato, dopo l'udienza urgente richiesta dagli avvocati della coppia, facendo quindi slittare il verdetto sulla possibilità di un loro ricongiungimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia del bosco, i bambini non tornano a casa