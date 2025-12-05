Falsi vaccini il processo Una dottoressa patteggia | Caso chiuso sul nascere
Quella che si prospettava come una normale udienza volta a definire le prime questioni tecniche del processo, si è invece conclusa con un colpo di scena. Chiara Compagno, medico di base finita a giudizio insieme alla collega Marcella Gennari nell’ambito della maxi inchiesta sui falsi vaccini in periodo Covid, ha definito la propria posizione patteggiando la pena. La professionista è così uscita dalla vicenda giudiziaria che la vedeva come una delle principali imputate prima ancora di entrare nel vivo del dibattimento. Si dividono, dunque, le strade delle due dottoresse accusate a vario titolo di corruzione, peculato, truffa ai danni dello Stato e falso nell’ambito dell’inchiesta sulle finte vaccinazioni per permettere ai pazienti ‘no-vax’ di ottenere il Green pass in epoca di pandemia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
In questo libro illustrato Darryl Cunningham esplora le bufale e i falsi miti su questioni di scienza molto dibattute, passando dall’evoluzionismo al cambiamento climatico, dall’omeopatia ai vaccini. Per Nessun Dogma, progetto editoriale dell'Uaar. - facebook.com Vai su Facebook
Falsi vaccini, il processo. Una dottoressa patteggia: "Caso chiuso sul nascere" - Prosegue invece il dibattimento per l’altro medico, Marcella Gennari. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Ferrara, falsi vaccini per avere il Green pass: la dottoressa Chiara Compagno patteggia due anni - La dottoressa 55enne era finita a processo insieme alla collega 67enne Marcella Gennari, che tornerà invece in aula a fine maggio ... corrieredibologna.corriere.it scrive
Ferrara, falsi vaccini per il green pass: la dottoressa patteggia due anni - Ferrara Finisce prima ancora di iniziare il processo per la dottoressa Chiara Compagna, che con la collega Marcella Gennari era stata rinviata a giudizio per il caso delle false vaccinazioni contro il ... Segnala msn.com
Nocera, falsi vaccini per i green pass: in 20 rischiano il processo - Falsi vaccini per ottenere il Green Pass, 20 persone rischiano di finire sotto processo. Come scrive ilmattino.it
Le infondate «rivelazioni scioccanti» di Sherri Tenpenny sul «siero fetale bovino» nei vaccini - Anche se non è chiaro perché dovremmo temerlo, non si usa il siero fetale bovino come ingrediente dei vaccini. Come scrive msn.com
Falsi vaccini per il green pass: 17 persone vanno a processo - Falsi vaccini per ottenere il Green Pass, ci sarà il processo. Da ilmattino.it