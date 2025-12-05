Quella che si prospettava come una normale udienza volta a definire le prime questioni tecniche del processo, si è invece conclusa con un colpo di scena. Chiara Compagno, medico di base finita a giudizio insieme alla collega Marcella Gennari nell’ambito della maxi inchiesta sui falsi vaccini in periodo Covid, ha definito la propria posizione patteggiando la pena. La professionista è così uscita dalla vicenda giudiziaria che la vedeva come una delle principali imputate prima ancora di entrare nel vivo del dibattimento. Si dividono, dunque, le strade delle due dottoresse accusate a vario titolo di corruzione, peculato, truffa ai danni dello Stato e falso nell’ambito dell’inchiesta sulle finte vaccinazioni per permettere ai pazienti ‘no-vax’ di ottenere il Green pass in epoca di pandemia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Falsi vaccini, il processo. Una dottoressa patteggia: "Caso chiuso sul nascere"