Falsi vaccini il processo Una dottoressa patteggia | Caso chiuso sul nascere

Ilrestodelcarlino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella che si prospettava come una normale udienza volta a definire le prime questioni tecniche del processo, si è invece conclusa con un colpo di scena. Chiara Compagno, medico di base finita a giudizio insieme alla collega Marcella Gennari nell’ambito della maxi inchiesta sui falsi vaccini in periodo Covid, ha definito la propria posizione patteggiando la pena. La professionista è così uscita dalla vicenda giudiziaria che la vedeva come una delle principali imputate prima ancora di entrare nel vivo del dibattimento. Si dividono, dunque, le strade delle due dottoresse accusate a vario titolo di corruzione, peculato, truffa ai danni dello Stato e falso nell’ambito dell’inchiesta sulle finte vaccinazioni per permettere ai pazienti ‘no-vax’ di ottenere il Green pass in epoca di pandemia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

