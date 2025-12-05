Fallout il padre della serie è tornato a lavorare per Obsidian Entertainment ad un progetto sconosciuto
Tim Cain, una delle figure più importanti della storia dei giochi di ruolo occidentali e creatore del Fallout originale del 1997, ha annunciato il suo ritorno ufficiale in Obsidian Entertainment. La notizia arriva direttamente da un video pubblicato sul suo canale YouTube, dove Cain ha spiegato che non sarà più consulente o collaboratore esterno, ma dipendente full-time e in presenza negli studi di Irvine, California. Un rientro che sorprende i fan e rafforza ulteriormente uno degli studi Xbox più apprezzati nel panorama RPG contemporaneo. Cain ha raccontato di essersi trasferito nel sud della California e di aver deciso di tornare a un lavoro stabile, dopo gli anni passati a collaborare da remoto su vari progetti — alcuni dei quali, ha spiegato, potrebbero non vedere mai la luce a causa dei grandi scossoni che l’industria ha affrontato tra il 2020 e il 2025. 🔗 Leggi su Game-experience.it
