Fallout 76: Sorgenti Brucianti, l’aggiornamento definitivo per i fan della serie TV Fallout e dei classici videogiochi, è ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Fallout 76. Questo aggiornamento accoglie i giocatori nell’Ohio post-nucleare, con nuovi personaggi e fazioni e il nuovo sistema di caccia alle taglie gestite da Walton Goggins nei panni del Ghoul, con la sua voce narrante locale in arrivo in un futuro aggiornamento. Caccia alle taglie In questo nuovo aggiornamento, è possibile affrontare la spietata serie di missioni di caccia alle taglie proposte dal Ghoul. I giocatori troveranno questo iconico personaggio al Last Resort di Highway Town e potranno ottenere una missione unica per le Sorgenti Brucianti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Fallout 76: Sorgenti Brucianti è ora disponibile, il Ghoul della serie TV approda nel gioco