Fallout 2 | Lo showrunner svela tutti i dettagli dei personaggi di Macaulay Culkin e Kumail Nanjiani
Con l’attesissimo debutto della seconda stagione di Fallout, la serie Prime Video si prepara a espandere il suo mondo post-apocalittico introducendo volti nuovi e intrighi avvincenti. Nonostante molti dettagli restino avvolti nel mistero, una delle aggiunte più chiacchierate è l’ingresso nel cast di Macaulay Culkin e Kumail Nanjiani. Lo showrunner Geneva Robertson-Dworet ha recentemente offerto indizi cruciali, alimentando le speculazioni sul ruolo di Macaulay Culkin e il suo legame con la temuta Legione di Cesare. Il ruolo di Macaulay Culkin e il paragone con Cesare. Annunciato oltre un anno fa, il personaggio di Macaulay Culkin è stato descritto come un “genio pazzo” e sappiamo che indosserà l’armatura da legionario romano, confermando il suo legame con la Legione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
