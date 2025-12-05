Falconara eccellenza del gusto | Laura Martini ed Erika Quattrini premiate da Gambero Rosso e Identità Golose
FALCONARA - Laura Martini della pasticceria La Mou Dolce Lab ed Erika Quattrini della Gelateria Quattrini si distinguono a livello nazionale per la qualità e la ricerca che stanno alla base dei loro prodotti. Un motivo di orgoglio per il sindaco Stefania Signorini e per tutta la comunità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
