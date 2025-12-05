Fagnani sbarca su Mediaset il colpaccio di Maria De Filippi
Personaggi Tv. L’universo televisivo italiano è scosso da un clamoroso crossover che nessuno si aspettava: Francesca Fagnani, volto iconico della Ra i con il suo acclamato programma Belve, fa il suo debutto a Mediaset. Un’operazione che ha il sapore di un vero e proprio ‘colpo di mercato’, orchestrata nientemeno che dalla regina della televisione, Maria De Filippi. Cosa bolle in pentola? La Fagnani, nota per le sue interviste schiette e penetranti, si appresta a confrontarsi con una sfida del tutto inedita in un contesto spensierato e ad alto tasso di adrenalina. I retroscena di questo inatteso sodalizio professionale e le implicazioni per il futuro della giornalista sono destinati a far discutere. 🔗 Leggi su Tvzap.it
