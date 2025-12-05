Faccia a faccia con un branco di quattro lupi | il racconto di un 14enne

Sono sempre di più le segnalazioni della presenza dei lupi vicino alle case nella pedemontana Pordenonese. L'ultima è accaduta martedì 2 dicembre a Polcenigo, una zona che ormai ha imparato a convivere con questa specie dopo gli ultimi avvistamenti. Va detto che non c'è stato alcun l'attacco. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Anche il collaboratore ha subito colpi in faccia e in altre parti del corpo. - facebook.com Vai su Facebook

Faccia a faccia De Luca-Fico, due ore di incontro a Napoli - Faccia a faccia tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico: il presidente della Campania e il candidato alla sua successione per il campo progressista si sono visti nella sede della Regione in via di Santa ... Lo riporta ansa.it