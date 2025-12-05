Fabrizio Ravanelli ritira il premio Valle dei Templi | La Sicilia è fantastica

Agrigentonotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Sicilia è una regione fantastica”. Con queste parole Fabrizio Ravanelli ha espresso la sua emozione dopo aver ritirato in città il premioValle dei Templi”, riconoscimento che lo Juventus Club ha assegnato, per il terzo anno consecutivo, a una vecchia gloria bianconera.“Venire qua è sempre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

