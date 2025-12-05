Fabregas sgancia la bomba | Avevamo preso Sucic e abbiamo trattato un altro interista 

Inter News 24 Cesc Fabregas ha parlato prima di Inter Como, dicendo che la società lariana aveva quasi preso Sucic e che ha provato a comprare un altro interista. Cesc Fabregas ha parlato nella conferenza stampa pre Inter Como. Il tecnico spagnolo ha toccato diversi temi, ma ha sganciato una bomba di mercato clamoroso. Stando alle sue dichiarazioni infatti i lariani avevano quasi preso Sucic e stavano facendo un tentativo anche per Luis Henrique. Poi elogi per altri calciatori nerazzurri. Vediamo di seguito le sue dichiarazioni. LA RIVELAZIONE SU SUCIC E LUIS HENRIQUE – «Sono un grande fan di Lautaro, Dimarco, Sucic lo sento mio. 🔗 Leggi su Internews24.com

