Fabregas sfida a quella che poteva essere la sua Inter | i motivi del no

Fabregas. La scelta di Cesc Fabregas di rimanere al Como e rifiutare l’ Inter è stata uno degli eventi più sorprendenti dell’ultima estate. L’allenatore spagnolo, considerato uno dei profili più promettenti della nuova generazione, era in cima alla lista nerazzurra insieme a Cristian Chivu. In Viale della Liberazione si aspettavano una trattativa complessa, ma non un rifiuto così netto. Solo oggi emergono i motivi reali dietro quella decisione. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, la proprietà del Como ha presentato a Fabregas un piano sportivo ed economico senza precedenti per trattenere il proprio tecnico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Argomenti simili trattati di recente

Calcio: Inter punta il Como, torneranno i big. Dopo il 5-1 al Venezia sabato a San Siro la sfida a Fabregas #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Convocati Como, la lista completa dei convocati di Cesc Fabregas per la sfida contro i il Torino della dodicesima giornata di Serie A: ben quattro gli indisponibili Vai su X

Inter-Como sarà anche Chivu vs. Fabregas: ciò che è contro ciò che poteva essere. Princìpi diversi a confronto - Ci siamo detti cose personali di allenamento e ho voluto capire come fa certe cose del gioco dell'Inter che mi piacciono. msn.com scrive

Mister Grosso a casa di Fabregas. Nel 2008 fu passaggio di consegne - Entrambi in campo in quella gara degli Europei che lanciò la Spagna ... Da ilrestodelcarlino.it

Fabregas affronta l'Inter da avversario dopo in gran rifiuto della scorsa estate: esame di maturità col Como a San Siro - La scorsa estate l'Inter aveva cercato di strappare Cesc Fabregas al Como ma il tecnico ha preferito continuare il progetto. Come scrive msn.com

Fabregas: «Dobbiamo avere voglia di gol» - L’allenatore del Como sprona la squadra alla vigilia della sfida di Torino con i granata ... Segnala laprovinciadicomo.it

Fabregas: “L’Inter è la squadra più forte insieme al Napoli. La sfida di sabato è…” - Al termine della gara contro il Sassuolo, Cesc Fabregas ha parlato della sfida contro i nerazzurri in programma sabato ... msn.com scrive

Fabregas 'Como poteva vincere,ma al Maradona fatto passi avanti' - "Sono contento fino a un certo punto, quando giochi così devi vincere, ma comunque abbiamo fatto un altro step in avanti contro un Napoli molto forte, che mi piace molto". Come scrive ansa.it