Fabregas sfida a quella che poteva essere la sua Inter | i motivi del no

Fabregas. La scelta di Cesc Fabregas di rimanere al Como e rifiutare l’ Inter è stata uno degli eventi più sorprendenti dell’ultima estate. L’allenatore spagnolo, considerato uno dei profili più promettenti della nuova generazione, era in cima alla lista nerazzurra insieme a Cristian Chivu. In Viale della Liberazione si aspettavano una trattativa complessa, ma non un rifiuto così netto. Solo oggi emergono i motivi reali dietro quella decisione. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, la proprietà del Como ha presentato a Fabregas un piano sportivo ed economico senza precedenti per trattenere il proprio tecnico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

