ll Corriere della Sera – Como, il gran rifiuto di Fabregas all’Inter: futuro a Barcellona o al Manchester City Sabato a San Siro va in scena la sfida tra le squadre allenate da Chivu e dal tecnico spagnolo, che vanta il maggior possesso palla e la miglior difesa della Serie A. Corriere della Sera rivela alcuni retroscena di mercato al termine della passata stagione. Dopo la partecipazione in tv a Sky Sport Club dello scorso 11 maggio, il cellulare del 38enne tecnico spagnolo esplode. Prima ci provano il Bayer Leverkusen, che perde Xabi Alonso destinato al Real Madrid, e la Roma alla ricerca dell’erede di Claudio Ranieri. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Fabregas rifiutò l ‘Inter