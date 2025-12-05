Fabregas rifiutò l ‘Inter

ll Corriere della Sera – Como, il gran rifiuto di Fabregas all’Inter: futuro a Barcellona o al Manchester City Sabato a San Siro va in scena la sfida tra le squadre allenate da Chivu e dal tecnico spagnolo, che vanta il maggior possesso palla e la miglior difesa della Serie A.  Corriere della Sera  rivela alcuni retroscena di mercato al termine della passata stagione. Dopo la partecipazione in tv a  Sky Sport Club  dello scorso 11 maggio,  il cellulare del 38enne tecnico spagnolo esplode. Prima ci provano il Bayer Leverkusen, che perde Xabi Alonso destinato al Real Madrid, e la Roma alla ricerca dell’erede di Claudio Ranieri. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

