fabbrico rifiuta il braccialetto e finisce ai domiciliari

Fabbrico (Reggio Emilia), 5 dicembre 2025 – Ancora un caso di codice rosso, molto simili a tanti altri episodi che di recente stanno riempiendo le cronache locali e non solo. Stavolta sono i carabinieri di Fabbrico a occuparsi delle indagini. Dopo la separazione dalla moglie, complice pure l’abuso di alcolici, da alcuni anni un uomo non avrebbe accettato la situazione, sottoponendo l’ex moglie e i figli a minacce, molestie, insulti e vessazion i. Una vicenda finita all’attenzione dei carabinieri, facendo avviare indagini verso un uomo di 63 anni, denunciato per atti persecutori. Inoltre, il giudice ha emesso la misura cautelare dell’allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ad almeno 500 metri dalla vittima e divieto di ogni tipo di comunicazione con la stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

