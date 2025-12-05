Fabbrico rifiuta il braccialetto e finisce ai domiciliari
Fabbrico (Reggio Emilia), 5 dicembre 2025 – Ancora un caso di codice rosso, molto simili a tanti altri episodi che di recente stanno riempiendo le cronache locali e non solo. Stavolta sono i carabinieri di Fabbrico a occuparsi delle indagini. Dopo la separazione dalla moglie, complice pure l’abuso di alcolici, da alcuni anni un uomo non avrebbe accettato la situazione, sottoponendo l’ex moglie e i figli a minacce, molestie, insulti e vessazion i. Una vicenda finita all’attenzione dei carabinieri, facendo avviare indagini verso un uomo di 63 anni, denunciato per atti persecutori. Inoltre, il giudice ha emesso la misura cautelare dell’allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ad almeno 500 metri dalla vittima e divieto di ogni tipo di comunicazione con la stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Sei ragazzi sono finiti in ospedale dopo essere stati sorpresi da un’intossicazione da monossido di carbonio in una casa di Fabbrico, nella Bassa Reggiana. Il gruppo aveva trascorso la serata facendo un barbecue all’aperto. Secondo le prime verifiche, la bra - facebook.com Vai su Facebook
Fabbrico, rifiuta il braccialetto e finisce ai domiciliari - Fabbrico (Reggio Emilia), 5 dicembre 2025 – Ancora un caso di codice rosso, molto simili a tanti altri episodi che di recente stanno riempiendo le cronache locali e non solo. Riporta ilrestodelcarlino.it
Alessandro Basciano: «Guadagnavo 30mila euro al mese, ora vendo gli orologi per il mantenimento di mia figlia. Il braccialetto? Non lo metto» - Alessandro Basciano si rifiuta di mettere il braccialetto elettronico che, sottolinea, «è una misura preventiva». Come scrive corriereadriatico.it