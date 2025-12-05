Lando Norris e Max Verstappen proseguono nel loro serratissimo duello in Medio Oriente, chiudendo rispettivamente al primo e al secondo posto nelle prove libere del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1. Dopo essere stati separati da appena otto millesimi nella FP1, il britannico della McLaren ha stampato un convincente 1.23.083 e ha preceduto l’olandese della Red Bull di 363 millesimi, dando un chiaro segnale nella lotta per il titolo iridato. Oscar Piastri, terzo incomodo nella sfida per meritarsi lo scettro mondiale, si è fermato in undicesima piazza con l’altra McLaren, attardato di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, risultati e classifica FP2 GP Abu Dhabi 2025: prosegue il duello Norris-Verstappen, Leclerc precede Antonelli