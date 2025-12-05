F1 risultati e classifica FP1 GP Abu Dhabi 2025 | duello Norris-Verstappen Leclerc li tallona!

Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito degli Emirati Arabi Uniti. Il pilota della McLaren ha stampato un perentorio 1:24.485 e ha preceduto di otto millesimi l’olandese Max Verstappen al volante della Red Bull. Il duello finale per la conquista del titolo iridato è incominciato, non era in pista l’altro contendente Oscar Piastri perché ha lasciato per l’occasione il sedile a Patricio O’Ward. Ottima prestazione di Charles Leclerc con la Ferrari, che ha chiuso in terza posizione con un distacco di sedici millesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, risultati e classifica FP1 GP Abu Dhabi 2025: duello Norris-Verstappen, Leclerc li tallona!

