F1 risultati e classifica FP1 GP Abu Dhabi 2025 | duello Norris-Verstappen Leclerc li tallona!

Oasport.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito degli Emirati Arabi Uniti. Il pilota della McLaren ha stampato un perentorio 1:24.485 e ha preceduto di otto millesimi l’olandese Max Verstappen al volante della Red Bull. Il duello finale per la conquista del titolo iridato è incominciato, non era in pista l’altro contendente Oscar Piastri perché ha lasciato per l’occasione il sedile a Patricio O’Ward. Ottima prestazione di Charles Leclerc con la Ferrari, che ha chiuso in terza posizione con un distacco di sedici millesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

