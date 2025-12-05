F1 Norris svetta in FP1 ad Abu Dhabi per pochi millesimi su Verstappen Bene Leclerc e Antonelli

Lando Norris parte con il piede giusto sul circuito di Yas Marina e realizza il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, valevole come ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’inglese della McLaren è stato il più veloce nella simulazione di qualifica con gomma soft in un turno caratterizzato dalla presenza di ben nove “rookie”, per completare il programma ideato dalla FIA per i giovani piloti. Il leader del campionato ha fermato il cronometro in 1’24?485, dimostrando poi una superiorità più marcata a livello di passo nel long-run per quanto riguarda la gestione degli pneumatici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Norris svetta in FP1 ad Abu Dhabi per pochi millesimi su Verstappen. Bene Leclerc e Antonelli

News recenti che potrebbero piacerti

Condizioni estreme e pista quasi impraticabile hanno acceso la FP3 del GP di Las Vegas 2025: George Russell svetta nel caos, con Max Verstappen a inseguire e diversi outsider pronti a sorprendere in qualifica - facebook.com Vai su Facebook

Norris brilla a Las Vegas! ? FP2 davanti ad Antonelli, Leclerc terzo dopo una gran FP1. Tutti i tempi delle libere #F1 #LasVegasGP #Norris #Leclerc #Antonelli #McLaren #Ferrari Vai su X

F1, Norris svetta in FP1 ad Abu Dhabi per pochi millesimi su Verstappen. Bene Leclerc e Antonelli - Lando Norris parte con il piede giusto sul circuito di Yas Marina e realizza il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu ... Riporta oasport.it

LIVE F1 GP Abu Dhabi, prove libere in diretta: Norris di un soffio su Verstappen e Leclerc nelle Fp1, orari Fp2 e dove vederle - La diretta delle prove libere del GP Abu Dhabi della Formula 1 2025: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... Come scrive fanpage.it

F1, risultati e classifica FP1 GP Abu Dhabi 2025: duello Norris-Verstappen, Leclerc li tallona! - Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito degli Emirati Arabi ... Secondo oasport.it

F1, GP Las Vegas: Norris svetta nelle libere del venerdì. Leclerc competitivo, insidia Antonelli - GP Las Vegas F1: Norris chiude davanti a Antonelli nelle FP2. sportface.it scrive

Prove libere Formula 1 GP Abu Dhabi: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2 - Mentre la monoposto di Franco Colapinto è ferma ai box con ci meccanici che stanno cercando di aggiustare il fondo danneggiato in un fuoripista fatto in precedenza dal pilota argentino, l'altro ... Segnala fanpage.it

Imola, la McLaren comanda la prima sessione di prove libere con Piastri e Norris - Oscar Piastri e Lando Norris hanno i migliori tempi della prima sessione di prove libere del GP dell’Emilia Romagna, disputate in un bel clima soleggiato ... Da gazzetta.it