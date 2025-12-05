F1 Norris batte Verstappen nelle libere ad Abu Dhabi Piastri e le Ferrari attardate

Ilgiornale.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il verdetto del venerdì sul circuito di Yas Marina sembra piuttosto chiaro: la lotta per il titolo piloti di Formula 1 potrebbe essere un duello all’arma bianca tra Lando Norris e Max Verstappen. Il leader della classifica piloti ha fatto segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere prima del Gran Premio di Abu Dhabi ma le distanze nei confronti dell’olandese della Red Bull sono davvero risicate. Se nella Fp1 Norris l’aveva spuntata per solo otto millesimi di secondo, il distacco nella sessione serale è di quasi quattro decimi ma non del tutto rassicurante. Libere in chiaroscuro per le Ferrari: dopo aver fatto segnare il terzo tempo a 16 millesimi da Norris, Leclerc non riesce a ripetersi e chiude solo ottavo la Fp2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

f1 norris batte verstappen nelle libere ad abu dhabi piastri e le ferrari attardate

© Ilgiornale.it - F1, Norris batte Verstappen nelle libere ad Abu Dhabi, Piastri e le Ferrari attardate

Leggi anche questi approfondimenti

f1 norris batte verstappenF1, Norris batte Verstappen nelle libere ad Abu Dhabi, Piastri e le Ferrari attardate - Il weekend finale della stagione di Formula 1 si apre con la doppietta dell'inglese della McLaren, che la spunta sul rivale in entrambe le sessioni. Scrive msn.com

F1 | Abu Dhabi, Libere 2: Norris fa il vuoto, Verstappen 2° paga oltre 3 decimi - L'inglese lancia un segnale importante, prendendosi il miglior tempo nelle seconde libere a Yas Marina con un ampio vantaggio sulla concorrenza, a partire dal rivale mondiale Max Verstappen, secondo a ... Secondo it.motorsport.com

f1 norris batte verstappenMax Verstappen vince il Gran Premio del Qatar, Piastri 2°: il Mondiale di F1 2025 si decide all'ultima gara ad Abu Dhabi - SuperMax firma una grande impresa trionfando nella notte di Lusail davanti alla McLaren di Piastri e a un grande Carlos Sainz terzo. Riporta today.it

f1 norris batte verstappenGP Qatar 2025 – Classifica FP: dominio McLaren, stavolta Piastri batte Norris. Max 6°, Ferrari lontane: Leclerc 8°, Hamilton 12° - Verstappen a oltre mezzo secondo, Leclerc e Hamilton a 7 e 8 decimi ... Lo riporta formulapassion.it

f1 norris batte verstappenF1 a Las Vegas | Qualifica: Norris batte un altro colpo, Verstappen e Piastri battuti - Da qualche appuntamento a questa parte, Lando Norris è semplicemente in uno stato di grazia. Lo riporta thelastcorner.it

f1 norris batte verstappenF1 Gp Qatar, la gara, il risultato. Verstappen vince davanti a Piastri e Sainz. Norris quarto, il Mondiale si decide ad Abu Dhabi. Leclerc ottavo e Hamilton 12° - A Losail Verstappen beffa le McLaren, una vittoria pesantissima che tiene aperto il Mondiale. Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Norris Batte Verstappen