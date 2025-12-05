f1 norris batte verstappen nelle libere ad abu dhabi piastri e le ferrari attardate

Il verdetto del venerdì sul circuito di Yas Marina sembra piuttosto chiaro: la lotta per il titolo piloti di Formula 1 potrebbe essere un duello all’arma bianca tra Lando Norris e Max Verstappen. Il leader della classifica piloti ha fatto segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere prima del Gran Premio di Abu Dhabi ma le distanze nei confronti dell’olandese della Red Bull sono davvero risicate. Se nella Fp1 Norris l’aveva spuntata per solo otto millesimi di secondo, il distacco nella sessione serale è di quasi quattro decimi ma non del tutto rassicurante. Libere in chiaroscuro per le Ferrari: dopo aver fatto segnare il terzo tempo a 16 millesimi da Norris, Leclerc non riesce a ripetersi e chiude solo ottavo la Fp2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

