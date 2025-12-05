F1 Lewis Hamilton | Ho dovuto recuperare il tempo perso Mi sono trovato bene con la vettura

Lewis Hamilton chiude con la voglia di essere positivo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina, il pilota sette volte campione del mondo ha dovuto recuperare il tempo perso nella prima sessione dato che, nella FP1, il “Re Nero” aveva lasciato il sedile ad Arthur Leclerc. Proprio per questo motivo il pilota della Ferrari ha cercato di mettere in cascina il maggior numero di giri, ma la prestazione è rimasta lontana dai migliori. La sessione pomeridiana ha visto il miglior crono del leader della classifica generale Lando Norris che ha chiuso in 1:23. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Ho dovuto recuperare il tempo perso. Mi sono trovato bene con la vettura”

