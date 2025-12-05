F1 Lewis Hamilton | Avendo saltato la FP1 ho dovuto recuperare il tempo perso Mi sono trovato bene con la vettura

Lewis Hamilton chiude con la voglia di essere positivo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina, il pilota sette volte campione del mondo ha dovuto recuperare il tempo perso nella prima sessione dato che, nella FP1, il “Re Nero” aveva lasciato il sedile ad Arthur Leclerc. Proprio per questo motivo il pilota della Ferrari ha cercato di mettere in cascina il maggior numero di giri, ma la prestazione è rimasta lontana dai migliori. La sessione pomeridiana ha visto il miglior crono del leader della classifica generale Lando Norris che ha chiuso in 1:23. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Avendo saltato la FP1 ho dovuto recuperare il tempo perso. Mi sono trovato bene con la vettura”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Niente, oggi abbiamo misurato le braccia di Lewis Hamilton. Sono luuuuunghe. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

F1, Lewis Hamilton: “Avendo saltato la FP1 ho dovuto recuperare il tempo perso. Mi sono trovato bene con la vettura” - Lewis Hamilton chiude con tanti punti interrogativi la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo ... Lo riporta oasport.it

F1 | Non è tutta colpa di Ferrari: c’è una cosa che Hamilton poteva fare al suo arrivo a Maranello - Dall'Inghilterra sono convinti: Lewis Hamilton avrebbe potuto raggiungere risultati migliori in Ferrari se solo avesse potuto fare una cosa ... Riporta f1ingenerale.com

F1, Lewis Hamilton: “È andata peggio del previsto, ma sono stato a spingere per interrompere lo sviluppo della SF-25” - La Ferrari si accinge a chiudere una stagione avara di soddisfazioni. Riporta oasport.it

F1 News | Ferrari in difficoltà: a Las Vegas altro passo indietro nel mondiale - La Ferrari esce dal Gran Premio di Las Vegas con un ulteriore passo indietro nel mondiale costruttori, avendo perso terreno da Mercedes e Red Bull. Si legge su newsf1.it

Hamilton: "Devo decidere", dubbi sul futuro Ferrari e Leclerc accarezza la coppa del Mondiale, la foto è virale - Hamilton misterioso sul suo futuro con la Ferrari nel media day di Abu Dhabi in cui Leclerc approfitta per mettere le mani sulla coppa del mondiale piloti: le parole dei due piloti di Maranello ... Lo riporta sport.virgilio.it

F1. GP Abu Dhabi, Hamilton sul primo anno in Ferrari: "Non mi sono divertito, ma il 2026 inizia già la prossima settimana" - Lewis Hamilton traccia un bilancio del suo primo anno in Ferrari alla vigilia del GP di Abu Dhabi 2025: nessun divertimento con le vetture attuali, ma già pronto a lavorare sulla stagione 2026 ... Riporta msn.com