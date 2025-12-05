F1 Lando Norris | Voglio qualcosa in più dalla macchina dobbiamo migliorare verso la qualifica
Lando Norris ha dominato le prove libere del venerdì sul circuito di Yas Marina in occasione dell’ultimo round stagionale del Mondiale 2025 di Formula Uno. Il britannico della McLaren si è preso di forza il ruolo di favorito d’obbligo per la pole position ma soprattutto per la vittoria del Gran Premio di Abu Dhabi, che gli regalerebbe anche il primo titolo iridato della carriera avendo ad oggi un margine di 12 punti su Max Verstappen e di 16 su Oscar Piastri. Il leader della generale ha dettato legge sulla pista progettata da Hermann Tilke, rifilando tre decimi agli inseguitori sul giro secco ed effettuando un long-run eccezionale: “ Non è stata una giornata negativa sicuramente, anzi è stata positiva, ma sappiamo che dovremo migliorare ancora in qualifica, non c’è niente di cui sorridere. 🔗 Leggi su Oasport.it
