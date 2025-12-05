F1 Lando Norris fa il vuoto in FP2 ad Abu Dhabi Verstappen primo inseguitore Piastri fatica

Lando Norris completa un venerdì praticamente perfetto sul circuito di Yas Marina e domina la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, valevole come ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’23?083 il tempo registrato dall’inglese della McLaren nella simulazione di qualifica con gomme soft, infliggendo dei distacchi notevoli al resto della concorrenza. Il leader del campionato, ormai ad un passo dalla conquista del primo titolo iridato in carriera (gli basta salire sul podio domenica), ha impressionato anche a livello di passo gara per velocità e consistenza sulla lunga distanza grazie ad una gestione ottimale degli pneumatici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris fa il vuoto in FP2 ad Abu Dhabi. Verstappen primo inseguitore, Piastri fatica

Contenuti che potrebbero interessarti

Alla scoperta di Lando Norris: il golf, gli sgarri alla dieta e la passione per Valentino Rossi Vai su X

Alla vigilia dell’ultimo GP del 2025, Charles Leclerc analizza una stagione positiva sul piano personale ma deludente per la Ferrari, ammettendo il gap di performance e indicando Lando Norris come favorito per il titolo mondiale - facebook.com Vai su Facebook

F1 | Abu Dhabi, Libere 2: Norris fa il vuoto, Verstappen 2° paga oltre 3 decimi - L'inglese lancia un segnale importante, prendendosi il miglior tempo nelle seconde libere a Yas Marina con un ampio vantaggio sulla concorrenza, a partire dal rivale mondiale Max Verstappen, secondo a ... Riporta it.motorsport.com

F1, risultati e classifica FP2 GP Abu Dhabi 2025: prosegue il duello Norris-Verstappen, Leclerc precede Antonelli - Lando Norris e Max Verstappen proseguono nel loro serratissimo duello in Medio Oriente, chiudendo rispettivamente al primo e al secondo posto nelle prove ... Scrive oasport.it

F1, risultati e classifica FP1 GP Abu Dhabi 2025: duello Norris-Verstappen, Leclerc li tallona! - Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito degli Emirati Arabi ... Secondo oasport.it

LIVE F1 GP Abu Dhabi, Norris parte fortissimo, Verstappen insegue: i risultati delle prove libere - In questo avvio di prove libere 2 Lewis Hamilton palesa gli stessi problemi ravvisati dal suo compagno di squadra nel corso delle Fp1. Lo riporta fanpage.it

F1 Gp Abu Dhabi, le prove libere in diretta: Norris il più veloce davanti a Verstappen e Russell. Piastri lontano (11°), Leclerc ottavo e Hamilton 14° - Ad Abu Dhabi Lando chiude il venerdì al comando (era stato davanti a Max anche nelle prime libere). Si legge su corriere.it

F1: Norris in testa nelle prime libere, poi Verstappen e Leclerc - Il pilota inglese fa segnare il tempo di 1'24"485 con gomma media, tallonato a brevissima distanza dai diretti inseguitori. Lo riporta msn.com