F1 il weekend decisivo è già infuocato Lite tra Norris e Verstappen nelle seconde libere | Rischiamo l’incidente

Ilfattoquotidiano.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora venerdì, ma il weekend (l’ultimo) di Formula 1 ad Abu Dhabi decisivo per il titolo di campione è già infuocato. Perché a giocarselo saranno in tre: Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. E tra i primi due c’è già stato qualche screzio durante le seconde prove libere del venerdì. In entrambe le sessioni – sia quella mattutina che la seconda pomeridiana – il più veloce è stato il pilota britannico della McLaren, seguito dall’olandese su Red Bull. Ma i due hanno avuto una breve lite via radio all’inizio delle seconde prove libere a Marina Bay. La polemica è nata dopo che mentre Norris e Verstappen giravano in pista, sono arrivati quasi a contatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

f1 il weekend decisivo 232 gi224 infuocato lite tra norris e verstappen nelle seconde libere rischiamo l8217incidente

© Ilfattoquotidiano.it - F1, il weekend decisivo è già infuocato. Lite tra Norris e Verstappen nelle seconde libere: “Rischiamo l’incidente”

News recenti che potrebbero piacerti

F1, GP Messico: orari TV, previsioni e programmazione del weekend - Il Gran Premio Messico 2025 si appresta a scrivere una delle pagine più emozionanti e imprevedibili dell’attuale stagione di Formula 1. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: F1 Weekend Decisivo 232