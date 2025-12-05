F1 il weekend decisivo è già infuocato Lite tra Norris e Verstappen nelle seconde libere | Rischiamo l’incidente
È ancora venerdì, ma il weekend (l’ultimo) di Formula 1 ad Abu Dhabi decisivo per il titolo di campione è già infuocato. Perché a giocarselo saranno in tre: Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. E tra i primi due c’è già stato qualche screzio durante le seconde prove libere del venerdì. In entrambe le sessioni – sia quella mattutina che la seconda pomeridiana – il più veloce è stato il pilota britannico della McLaren, seguito dall’olandese su Red Bull. Ma i due hanno avuto una breve lite via radio all’inizio delle seconde prove libere a Marina Bay. La polemica è nata dopo che mentre Norris e Verstappen giravano in pista, sono arrivati quasi a contatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
