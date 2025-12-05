F1 da Schumacher a Vettel | quando il Mondiale si decide all’ultima gara

Un’entusiasmante stagione di F1 si conclude domenica ad Abu Dhabi con esattamente il tipo di gara che tutti i tifosi e appassionati vogliono vedere: tre piloti in lizza per il titolo e il leader del campionato sotto una pressione crescente. Nel corso degli anni, le gare che hanno deciso il titolo di Formula 1 hanno visto incidenti intenzionali, delusioni inaspettate e forse il finale più controverso di tutti, quando Max Verstappen ha battuto Lewis Hamilton all’ultimo giro nel 2021 proprio ad Abu Dhabi. Corsa a 3 per il Mondiale di F1 2025. Per l’olandese è come tornare sul luogo del delitto.Il pilota della McLaren Lando Norris ha 12 punti di vantaggio sul pilota della Red Bull Verstappen, che insegue il suo quinto titolo consecutivo di F1, e 16 sul compagno di squadra Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

