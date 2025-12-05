F1 da Schumacher a Vettel | quando il Mondiale si decide all’ultima gara
Un’entusiasmante stagione di F1 si conclude domenica ad Abu Dhabi con esattamente il tipo di gara che tutti i tifosi e appassionati vogliono vedere: tre piloti in lizza per il titolo e il leader del campionato sotto una pressione crescente. Nel corso degli anni, le gare che hanno deciso il titolo di Formula 1 hanno visto incidenti intenzionali, delusioni inaspettate e forse il finale più controverso di tutti, quando Max Verstappen ha battuto Lewis Hamilton all’ultimo giro nel 2021 proprio ad Abu Dhabi. Corsa a 3 per il Mondiale di F1 2025. Per l’olandese è come tornare sul luogo del delitto.Il pilota della McLaren Lando Norris ha 12 punti di vantaggio sul pilota della Red Bull Verstappen, che insegue il suo quinto titolo consecutivo di F1, e 16 sul compagno di squadra Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
24 novembre 2013, Interlagos - Ultimo successo in carriera di Sebastian Vettel su Red Bull e tredicesima vittoria stagionale (eguagliando Schumacher, la nona consecutiva, eguagliando allora un mito assoluto come Alberto Ascari). Mark Webber completa la - facebook.com Vai su Facebook
Il 25 novembre 2012, sotto la pioggia imprevedibile di Interlagos, si chiude una delle stagioni più combattute dell’era moderna. Sebastian #Vettel conquista il suo terzo titolo consecutivo al termine di un GP caotico, segnato da sorpassi, contatti, cambi di strate Vai su X
F1, domenica il triello finale ad Abu Dhabi - Per la prima volta dal 2010 tre piloti si giocheranno a Yas Marina il titolo mondiale. Da ilromanista.eu
F1 | Lando, Oscar, Max. Una poltrona per tre: chi vince e chi merita il mondiale 2025? - Tre storie per un mondiale che arriva all'atto conclusivo ancora una volta ad Abu Dhabi. Riporta p300.it
Pagina 2 | F1, un Mondiale per tre: Verstappen mette Norris nel mirino e insegue Schumacher. Ostacolo Piastri - L’inglese a +12 sul campione in carica e +16 sul compagno: gli basterà un podio. Lo riporta tuttosport.com
F1, un Mondiale per tre: Verstappen mette Norris nel mirino e insegue Schumacher. Ostacolo Piastri - L’inglese a +12 sul campione in carica e +16 sul compagno: gli basterà un podio. Si legge su tuttosport.com
F1, McLaren torna al primo posto nel Mondiale piloti con Norris. L'ultima volta nel 2012 - Dopo circa 260 GP, con la vittoria nella prima gara della stagione 2025 in Australia, la McLaren torna in testa al Mondiale piloti e lo fa con Lando Norris. sport.sky.it scrive
F1, poker di Verstappen. A Las Vegas quarto titolo mondiale come Prost e Vettel. Vittoria strappata con i denti in Nevada - Sotto le luci scintillanti di Las Vegas, Max Verstappen si prende il quarto titolo mondiale, firmando un filotto iniziato nel 2021 che certifica le qualità di un campione che ... Si legge su affaritaliani.it