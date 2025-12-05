F1 Charles Leclerc | Non ho molte speranze c’è qualcosa che ci manca da 2-3 gare…
Un amaro realismo. Andato in archivio il venerdì di Yas Marina, ultimo week end del Mondiale 2025 di F1. Il day-1 è servito, come al solito, ai team per provare varie soluzioni in termini di assetto su una pista particolare dove è molto importante riuscire a conservare un buon grip con le gomme, specie nell’affrontare il terzo tratto del circuito decisamente guidato. In Ferrari si fa fatica, ma del resto è un po’ quello che è accaduto per tutto l’anno. Tuttavia, nelle ultime apparizioni il livello di competitività della Rossa si è abbassato ulteriormente rispetto alla concorrenza ed è un aspetto di cui ha parlato il monegasco Charles Leclerc ai microfoni dei media. 🔗 Leggi su Oasport.it
