exultate natale in canto il concerto di natale tra tradizione e meraviglia

Arezzo, 5 dicembre 2025 – Venerdì 12 dicembre alle 21, la suggestiva Chi esa di Santa Maria della Pieve ad Arezzo accoglierà EXULTATE – Natale in Canto, il Concerto di Natale firmato dall’Associazione Voceincanto: un appuntamento che intreccia voci, danza, quartetto d’archi e linguaggio dei segni in un’esperienza musicale di rara intensità e bellezza. L’evento, pensato come momento di solidarietà, sarà dedicato al CALCIT, l’associazione aretina che da sempre sostiene la cura oncologica e la solidarietà sanitaria nel territorio. A guidare la serata sarà il direttore artistico Gianna Ghiori, che ha ideato un programma ricco e coinvolgente, capace di abbracciare la tradizione e l’emozione del Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

