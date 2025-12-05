Ex Milan Paquetà contro la FA | Carriera influenzata senza supporto della Federazione
L'impatto in Premier League alla corte del West Ham dell'ex Milan Lucas Paquetà è stato fin da subito molto positivo, ma tutto è cambiato: il post contro la federazione inglese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
CANTA TU! Karaoke natalizio in Salumeria • Gioevdi 11 Dicembre 2025 dalle 20 / Karaoke @salumeriadeldesign via Stazio, 18 - Milano • Per prenotare l: +39 379 116 9876 ? Ingresso libero • Sei stato scartato dalle ultime audizione di X- - facebook.com Vai su Facebook
Svezia, Gyokeres-Isak non bastano. Furia tifosi contro il ct ex Milan: “Vattene basta**o” - Un solo punto in tre partite, fondo classifica nel girone e qualificazione a rischio per il Mondiale 2026. Segnala tuttosport.com