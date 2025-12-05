Ex Milan Altafini e gli infortuni | Il fisico si logora i giocatori non sono fatti di ferro

L'ex calciatore del Milan José Altafini, che ha vestito la maglia rossonera dal 58 al 65, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta: le sue parole sui tanti infortuni in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Altafini e gli infortuni: “Il fisico si logora, i giocatori non sono fatti di ferro”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

José #Altafini, leggenda vivente del calcio, ha lasciato un segno indelebile in Italia con le maglie di #Milan, #Napoli e #Juventus. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport. ? “Per #Conte sono i risultati che parlano: ha vinto ovunque sia andato e tranne qual - facebook.com Vai su Facebook

#Altafini: "Del @acmilan non so se fidarsi, ha vinto il derby ma non lo ha dominato" - #ACMilan #Milan #SempreMilan Vai su X

Altafini: "Napoli messo peggio della Juve. Infortuni? Se giochiamo ogni santo giorno..." - José Altafini, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha parlato a due giorni dalla sfida del Maradona, commentando così una sfida tra due. Si legge su tuttomercatoweb.com

Altafini e i tanti infortuni in A: "I giocatori non sono fatti di ferro. Ditemi voi quando riposano" - José Altafini ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui tanti infortuni che coinvolgono le squadre di Serie A: "Se insistiamo a fare giocare ... Segnala milannews.it

Napoli Juve, il doppio ex Altafini: «Partita per uomini forti, piena di attesa, di storie incrociate. Su Conte e Spalletti…» - Napoli Juve, lo storico doppio ex Josè Altafini racconta la sfida: «Partita per uomini forti, piena di attesa, di storie incrociate» José Altafini, leggenda vivente del calcio, ha lasciato un segno in ... Lo riporta calcionews24.com

Altafini dubbioso: "Del Milan non so se fidarmi. Ha vinto il derby, ma non lo ha dominato" - José Altafini, ex calciatore, si è così espresso a Radio Kiss Kiss sulla lotta Scudetto: "Neres è importantissimo, sa puntare l’avversario e libera ... Scrive milannews.it

Josè Altafini: "Allegri con pochi cambiamenti ha migliorato il Milan. Tudor? Persona seria" - Doppio ex di Juventus e Milan, Josè Altafini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida in programma nella serata di domenica e valida per la sesta giornata di Serie A: "Ormai nel calcio attuale ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Milan, tegola Pulisic: anche lui finisce ko e i rossoneri fanno la conta degli infortuni in nazionale - Continua la conta degli infortuni in casa Milan dopo lo stop per le nazionali: alla lista degli indisponibili per il match contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli si aggiunge infatti anche ... Segnala ilgiornale.it