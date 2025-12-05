Ex Ilva via i blocchi e sciopero sospeso ma resta la mobilitazione

Lo sciopero a Taranto dei lavoratori e dei delegati sindacali dell?ex Ilva e delle imprese dell?appalto e dell?indotto - sciopero cominciato alle 12 di martedì - è. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

ex ilva via blocchiEx Ilva, via i blocchi e sciopero sospeso, ma resta la mobilitazione - Lo sciopero a Taranto dei lavoratori e dei delegati sindacali dell’ex Ilva e delle imprese dell’appalto e dell’indotto - Segnala quotidianodipuglia.it

ex ilva via blocchiContinua il presidio dei lavoratori ex Ilva, oggi l'incontro a Roma sul futuro dello stabilimento - Intorno alle 8:30 ci sarà la consueta assemblea davanti alla portineria dalla fabbrica, rimane però l’incognita su quello che sarà. Riporta primocanale.it

ex ilva via blocchiEx Ilva, la protesta prosegue. Blocchi stradali, gli aggiornamenti - Altra giornata calda sul fronte della viabilità, e per giovedì è confermato lo sciopero generale di tutti i metalmeccanici, con possibile corteo verso il centro ... Scrive genovatoday.it

ex ilva via blocchiEx-Ilva Cornigliano: riprende la protesta con corteo e presidio, paralizzata la viabilità a ponente - A Genova ex Ilva Cornigliano via Guido Rossa e piazza Savio bloccate: lavoratori in corteo e presidio per chiedere latta, zincatura e certezze occupazionali. Come scrive ligurianotizie.it

Cornigliano, lo spettro della chiusura dell’ex Ilva spaventa il quartiere. Ma c’è qualche critica per i blocchi stradali - A Cornigliano tutti sono solidali con i lavoratori: “Senza gli operai il quartiere perde le sue prospettive”. Lo riporta ilsecoloxix.it

ex ilva via blocchiEx Ilva, continua il presidio: ancora chiusa piazza Savio. Domani sciopero generale dei metalmeccanici - I lavoratori di ex Ilva, in protesta da lunedì, non fermano la lotta: "Da qui non ci muoviamo" hanno ripetuto, in attesa dell’incontro a Roma di venerdì dove si risiederanno al tavolo per trattare il ... Secondo primocanale.it

