**Ex Ilva | Urso ' governo valuta intervento soggetto pubblico' **

Roma, 5 dic. - (Adnkronos) - Il Governo "è pienamente impegnato a garantire la continuità produttiva degli stabilimenti e il percorso di decarbonizzazione, anche valutando l'intervento di un soggetto pubblico, ove richiesto e necessario, a sostegno del piano industriale". E' quanto ha dichiarato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso nell'incontro al Mimit con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il sindaco di Genova, Silvia Salis, sulla situazione dell'ex Ilva. Lo fa sapere il Mimit in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Ex Ilva: Urso, 'governo valuta intervento soggetto pubblico'**

