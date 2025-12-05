Ex Ilva Urso | governo valuta anche intervento di soggetto pubblico

Roma, 5 dic. (askanews) – Sulla ex Ilva non c’è alcun piano di chiusura ma anzi, all’opposto, un programma per ripristinare la capacità produttiva. E il governo sta “anche valutando l’intervento di un soggetto pubblico, ove richiesto e necessario”. Lo ha spiegato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, secondo quanto riporta un comunicato nel corso di un incontro oggi con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il sindaco di Genova, Silvia Salis, per fare il punto sul futuro del gruppo e sulle prospettive di rilancio dello stabilimento di Genova-Cornigliano. La struttura commissariale, spiega il Mimit, sta lavorando a un percorso che possa rispondere alla principale richiesta dei lavoratori, ovvero rimettere in funzione anche la linea dello zincato, bilanciandola con la produzione della banda stagnata, con i numeri complessivi dei lavoratori impiegati che sono stati comunicati la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

