Ex Ilva tensioni a Genova | aggrediti dirigenti Uilm Bombardieri | Attacco squadristico

Tensioni a Genova nel quinto giorno di sciopero degli operai dell’Ex Ilva, che da lunedì incrociano le braccia per chiedere garanzie sul futuro della produttività e dell’occupazione sotto la Lanterna. Rocco Palombella, Segretario generale della Uilm, denuncia che alcuni dirigenti del sindacato sarebbero stati aggrediti con calci e pugni da esponenti della Fiom. “Nostri dirigenti sindacali aggrediti, con calci e pugni, questa mattina a Genova da un gruppo numeroso di esponenti della Fiom, poco prima che potessero prendere parte a una diretta televisiva che doveva andare in onda su Rai 3?, ha detto Palombella. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ex Ilva, tensioni a Genova: aggrediti dirigenti Uilm. Bombardieri: “Attacco squadristico”

