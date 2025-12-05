Ex Ilva Salis | Boccata di ossigeno ma vigileremo solidarietà a lavoratori Uilm aggrediti

Una “prima boccata d'ossigeno”: così, cautamente, la sindaca di Genova Silvia Salis definisce l'esito della riunione a Roma di venerdì mattina sul futuro dell'ex Ilva, con il ministro delle Imprese Adolfo Urso e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.Per la sindaca si tratta di “una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondisci con queste news

“Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha incontrato al Mimit il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il sindaco di Genova, Silvia Salis, per fare il punto sul futuro dell’ex Ilva e sulle prospettive di rilancio dello stabilimento di G - facebook.com Vai su Facebook

#lariachetira Protesta all’ex ILVA di Genova, Silvia Salis scende in piazza in solidarietà con i lavoratori Vai su X

Ex Ilva, il ministro Urso incontra Bucci e Salis. «No a piani di chiusura» - Adolfo Urso, ha incontrato al Mimit il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il sindaco di Genova, Silvia Salis, per ... Scrive msn.com

Ex Ilva, Urso riceve Bucci e Salis al Mimit. Impegno a garantire la continuità produttiva degli stabilimenti - ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato al Mimit il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il sindaco di Genova, Silvia Salis, per fare ... Segnala msn.com

Ex Ilva, la sindaca Silvia Salis ai lavoratori: «Siamo con voi, ma protesta deve restare non violenta» - Ex Ilva Genova: la sindaca Salis appoggia i lavoratori ma chiede protesta non violenta e garanzie sul futuro. Scrive ligurianotizie.it

Ex Ilva, Salis: impegno commissario per ripartenza linea zincato - (askanews) – “Sul brevissimo termine il commissario si è impegnato a far ripartire la linea dello zincato, ovviamente bilanciandola con quella della banda stagnata, mantenendo i livelli ... Da askanews.it

Ex Ilva, Salis: "A rischio un altro pezzo di industria italiana" - Venzano (Fim Cisl): "Schiaffo dal governo" "Se non c'è un piano del governo ci chiediamo cosa succederà ai nostri lavoratori ex Ilva? Da telenord.it

Ex Ilva, Salis “Lo Stato entri nella gara ed eviti la guerra tra poli del Nord e Taranto” - Così la sindaca di Genova Silvia Salis alla partenza del corteo per lo sciopero generale dei metalmeccanici in difesa dell'ex Ilva ... Come scrive msn.com