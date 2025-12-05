Ex Ilva Salis | Boccata di ossigeno ma vigileremo solidarietà a lavoratori Uilm aggrediti

Una “prima boccata d'ossigeno”: così, cautamente, la sindaca di Genova Silvia Salis definisce l'esito della riunione a Roma di venerdì mattina sul futuro dell'ex Ilva, con il ministro delle Imprese Adolfo Urso e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.Per la sindaca si tratta di “una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

