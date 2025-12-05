Ex Ilva passi avanti | stop a presidio
14.15 Passi avanti sull'ex Ilva a Genova. Tre ore al tavolo tra ministro delle Imprese Urso,governatore della Liguria Bucci e sindaco Salis hanno portato a un sì per continuare a produrre lo zincato e rassicurare un possibile intervento pubblico per il futuro dello stabilimento di Cornigliano. Il piano arriva dopo 5 giorni di protesta per difendere l'occupazione del sito metallurgico. Il problema non è risolto, ma si torna al lavoro domani a pieno regime, annunciano i sindacati che hanno smobilitato il presidio dell'ex Ilva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
