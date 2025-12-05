Ex Ilva | il piano di chiusura ritirato Emiliano

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “Il piano della chiusura e della cassa integrazione è stato completamente ritirato, e soprattutto ci è stata data assicurazione che lo stabilimento ex Ilva di Taranto continuerà a rifornire di coils l’impianto di Genova. Allo stato degli atti, questo tranquillizza sia il sindacato che i lavoratori, e anche un po’ tutti noi come Regione Puglia ed enti locali. Ci è stato confermato che il piano di decarbonizzazione va avanti in vista dell’individuazione di un acquirente. Sullo sfondo resta la questione posta da tutti noi: nel caso in cui non si dovesse trovare un acquirente privato, nelle modalità consentite dalla legge lo Stato deve assumere la responsabilità della gestione dello stabilimento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ex Ilva: “il piano di chiusura ritirato” Emiliano

