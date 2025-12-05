Ex Ilva il governo vuol tenere aperti Genova e Taranto Michele Emiliano | Ritirato il piano di chiusura e di cassa integrazione

«Il piano della chiusura e della cassa integrazione è stato completamente ritirato». L’annuncio arriva da Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, al termine dell’incontro con il ministro Adolfo Urso convocato a Roma nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. «Ci è stata data assicurazione che lo stabilimento ex Ilva di Taranto continuerà a rifornire di coils l’impianto di Genova. Allo stato degli atti, questo tranquillizza sia il sindacato che i lavoratori, e anche un po’ tutti noi come Regione Puglia ed enti locali», aggiunge il governatore pugliese. Bucci: «Buone notizie da Roma». 🔗 Leggi su Open.online