Ex Ilva il governo vuol tenere aperti Genova e Taranto Michele Emiliano | Ritirato il piano di chiusura e di cassa integrazione

Open.online | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Il piano della chiusura e della cassa integrazione è stato completamente ritirato». L’annuncio arriva da Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, al termine dell’incontro con il ministro Adolfo Urso convocato a Roma nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. «Ci è stata data assicurazione che lo stabilimento ex Ilva di Taranto continuerà a rifornire di coils l’impianto di Genova. Allo stato degli atti, questo tranquillizza sia il sindacato che i lavoratori, e anche un po’ tutti noi come Regione Puglia ed enti locali», aggiunge il governatore pugliese. Bucci: «Buone notizie da Roma». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ex ilva governo vuolIncontro con Urso su ex Ilva: “Governo ha confermato che la produzione a Novi non subirà rallentamenti” - Il Governo vuole riportare la produzione dell'ex Ilva a 4 milioni di tonnellate, un livello che consentirebbe agli stabilimenti piemontesi di ... Si legge su radiogold.it

ex ilva governo vuolEx Ilva, Urso: governo valuta anche intervento di soggetto pubblico - Sulla ex Ilva non c'è alcun piano di chiusura ma anzi, all'opposto, un programma per ripristinare la capacità produttiva. Lo riporta finanza.repubblica.it

ex ilva governo vuolEx Ilva Genova, i lavoratori sospendono il blocco: “Soddisfatti, ora torniamo a lavorare” - I lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano hanno accolto con soddisfazione la nota del Ministero delle Imprese e ... Scrive rainews.it

ex ilva governo vuolConfapi Taranto, 'l'ex Ilva spinge verso la desertificazione' - "Numerose sono le aziende dell'indotto che stanno lottando contro il tempo per cercare di scongiurare una prossima desertificazione industriale. Secondo ansa.it

ex ilva governo vuolIlva, per ora nessun taglio in Piemonte. Cirio: “Dialogo con il governo per un piano industriale” - Oggi il ministro Urso ha parlato in collegamento con il presidente del Piemonte: “Non vi è alcun piano di chiusura” ... Come scrive torino.repubblica.it

Ex Ilva, Venzano (Fim Cisl): "Non si deve fermare la produzione a Genova, la protesta va avanti" - "Il governo deve prendersi le sue responsabilità, la produzione d'acciaio in Italia è ai minimi storici e con il 'piano corto' addirittura rischiamo di scendere al di sotto del minimo storico. Si legge su primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Ilva Governo Vuol