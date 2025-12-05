Ex Ilva continua il presidio a Genova in attesa di notizie dal vertice di Roma

Ilsecoloxix.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Armando Palombo, delegato della Fiom, ha detto che “questi giorni di sciopero sono stati un investimento” e che “dobbiamo mandare un messaggio a questo Paese”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

ex ilva continua il presidio a genova in attesa di notizie dal vertice di roma

© Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, continua il presidio a Genova in attesa di notizie dal vertice di Roma

Altri contenuti sullo stesso argomento

ex ilva continua presidioEx Ilva, continua il presidio a Genova in attesa di notizie dal vertice di Roma - Armando Palombo, delegato della Fiom, ha detto che “questi giorni di sciopero sono stati un investimento” e che “dobbiamo mandare un messaggio a questo Paese” ... Lo riporta ilsecoloxix.it

ex ilva continua presidioContinua il presidio dei lavoratori ex Ilva, oggi l’incontro a Roma col ministro - Prosegue il presidio dei lavoratori ex Ilva a Genova mentre a Roma si apre il vertice decisivo sul futuro dell’acciaieria, tra proteste e disagi in città. Come scrive ligurianotizie.it

ex ilva continua presidioContinua il presidio dei lavoratori ex Ilva, oggi l'incontro a Roma sul futuro dello stabilimento - Intorno alle 8:30 ci sarà la consueta assemblea davanti alla portineria dalla fabbrica, rimane però l’incognita su quello che sarà. Secondo primocanale.it

ex ilva continua presidioEx Ilva, continua il presidio: ancora chiusa piazza Savio. Domani sciopero generale dei metalmeccanici - I lavoratori di ex Ilva, in protesta da lunedì, non fermano la lotta: "Da qui non ci muoviamo" hanno ripetuto, in attesa dell’incontro a Roma di venerdì dove si risiederanno al tavolo per trattare il ... Riporta primocanale.it

ex ilva continua presidioEx Ilva, continua il presidio a Cornigliano. A Roma l’incontro tra Urso, Bucci e Salis: ipotesi forniture non da Taranto - Prosegue il presidio dei lavoratori ex Ilva a Cornigliano che dopo la grande manifestazione di ieri in centro, sono tornati ai presi davanti allo stabilimento. Si legge su msn.com

ex ilva continua presidioEx Ilva Genova, il presidio non si ferma: il Ponente ancora bloccato mentre i sindacati preparano lo sciopero generale - Genova ancora bloccata dal presidio ex Ilva: ponente isolato, nuovi cortei possibili e sciopero generale domani in attesa del vertice decisivo di venerdì a Roma. ligurianotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ex Ilva Continua Presidio