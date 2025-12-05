Ex Ilva com' è andata a Roma | Nessuna chiusura al lavoro per rimettere in funzione la linea dello zincato
Nessuna chiusura dell'ex Ilva di Genova, anzi, il commissario è al lavoro per soddisfare la principale richiesta dei lavoratori, ovvero rimettere in funzione anche la linea dello zincato.Questo l'esito dell'incontro della mattina di oggi, venerdì 5 dicembre, tra il ministro delle Imprese e del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
