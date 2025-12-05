Ex Ilva | attesa per l' esito dell' incontro al ministero e la strategia della Fiom Palombo Se andrà male vedremo è come una partita a scacchi

È una giornata di attesa per i lavoratori ex Ilva nel giorno in cui è in corso il vertice al Ministero delle Imprese sul futuro degli stabilimenti del Nord. Gli operai sono al quinto giorno di sciopero, in presidio a Cornigliano, mentre a Roma la sindaca Silvia Salis e il presidente della Regione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Via Roma chiusa e completamente blindata, in attesa del corteo dell’Ilva, partito intorno alle 9:30 da Cornigliano e diretto proprio qui al palazzo del governo. Ingente il dispiegamento di mezzi di polizia che stanno chiudendo i due principali accessi alla via con - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, oggi il grande sciopero dei metalmeccanici a Genova @TgrRaiLiguria rainews.it/tgr/liguria/vi…. Vai su X

Protesta ex Ilva: cosa succede oggi, incontro a Roma e aggiornamenti viabilità - Continua il blocco stradale a Cornigliano, attesa per il tavolo di confronto tra il ministro Urso, la sindaca Salis e il presidente della Regione Bucci ... Riporta genovatoday.it

Ex Ilva, continua il presidio: ancora chiusa piazza Savio. Domani sciopero generale dei metalmeccanici - I lavoratori di ex Ilva, in protesta da lunedì, non fermano la lotta: "Da qui non ci muoviamo" hanno ripetuto, in attesa dell’incontro a Roma di venerdì dove si risiederanno al tavolo per trattare il ... Si legge su primocanale.it

Ex Ilva, dopo lo storico corteo sul ponte San Giorgio c'è attesa per l'esito della call tra Bucci e commissario - Era annunciata e così è stato: ha ripreso da dove si era fermata la protesta dei lavoratori dell’ex Ilva, che oggi potrebbero alzare il tiro e andare a bloccare altri nodi cruciali del traffico genove ... Riporta primocanale.it

Ex Ilva Genova, il presidio non si ferma: il Ponente ancora bloccato mentre i sindacati preparano lo sciopero generale - Genova ancora bloccata dal presidio ex Ilva: ponente isolato, nuovi cortei possibili e sciopero generale domani in attesa del vertice decisivo di venerdì a Roma. Segnala ligurianotizie.it

Ex Ilva, domani quinto giorno consecutivo di sciopero a Genova - Lo sciopero dei lavoratori ex Ilva a Genova continuerà domani per il quinto giorno consecutivo in attesa dell'esito dell'incontro previsto a Roma dalle 10 tra il ministro delle Imprese e del Made in I ... Da msn.com

Ex Ilva: presidio lavoratori in attesa risposte riunione Mimit - Conclusa l'assemblea dei lavoratori dell'ex Ilva dopo la giornata di ieri che li ha visti in corteo fino alla prefettura e alla stazione di Genova Brignole per rivendicare risposte dal Governo sul fut ... Riporta msn.com