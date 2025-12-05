Ex Ilva accordo raggiunto dopo le proteste dei lavoratori | ecco perché è ancora fragile

La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova ha costretto il governo a riattivare la linea di zincato e ad aprire, per la prima volta, all'ipotesi di un intervento pubblico. Ma senza un piano chiaro su Taranto, il futuro dello stabilimento resta appeso a un equilibrio precario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

