Ex fornace Pardossi | Una strana sostanza

PONTEDERA Non trova pace l’ex fornace di Pardossi, da anni rimasta abbandonata e in preda al degrado. Dal 1985 la fornace di mattoni è stata chiusa e da quel momento è rimasta lì, inutilizzata e ricettacolo di rifiuti di vario tipo. "Siamo stati a fare un sopralluogo all’ex fornace dei Pardossi – dice Domenico Pandolfi della Lega Pontedera –. Oltre al degrado e all’abbandono che circondano la struttura ormai fatiscente, abbiamo rilevato una vistosa macchia scura all’interno, che sembrerebbe dovuta allo sversamento di una sostanza oleosa. Sulla vicenda si era già attivata la consigliera regionale Meini, chiedendo chiarimenti ad Arpat, che avrebbe effettuato un sopralluogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex fornace Pardossi: "Una strana sostanza"

