Everton-Nottingham Forest sabato 06 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Everton e Nottingham Forest hanno entrambi ottenuto vittorie in trasferta per 1-0 nel turno infrasettimanale del 2-4 dicembre rispettivamente per 1-0 contro Bournemouth e Wolverhampton. Grazie a questa vittoria, che è stata la terza nelle ultime quattro giornate, i Toffees si sono portati al decimo posto in classifica, mentre i Tricky Trees, che hanno sei . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Everton-Nottingham Forest (sabato 06 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ieri Idrissa Gueye è stato espulso dopo aver dato uno schiaffo a un suo compagno, lasciando l’Everton in dieci per quasi tutta la partita. Il Manchester United ha perso lo stesso, ma per una volta a far discutere è stata più che altro la decisione dell’arbitro. - facebook.com Vai su Facebook

Everton-Nottingham Forest: dove vedere la partita in diretta TV e streaming - Match decisivo: i padroni di casa cercano continuità dopo il successo col Bournemouth, mentre il Forest deve allontanarsi dalla zo ... Riporta msn.com

Premier League, successo fondamentale dell'Everton con l'altra penalizzata Nottingham Forest - Terminata la prima partita nella domenica di Premier League, il confronto tra le due penalizzate del campionato inglese: Everton contro Nottingham Forest. Secondo tuttomercatoweb.com

La Premier League deferisce Everton e Nottingham per violazioni finanziarie: i comunicati - Altro terremoto in Premier League: dopo i primi dieci punti di penalizzazione assegnati all’Everton nel mese di dicembre per violazioni finanziarie, i vertici della Lega del campionato inglese hanno ... Secondo gianlucadimarzio.com

Le aperture inglesi - La Premier e le sanzioni all'Everton e al Nottingham, è polemica - Le sanzioni all'Everton, la seconda, e al Nottingham Forest riempiono i quotidiani sportivi inglesi in edicola questa mattina, con toni di protesta e disapprovazione. Lo riporta m.tuttomercatoweb.com

‘There needs to be a sanction’ - Thomas Frank calls for swift Everton & Nottingham Forest punishment from Premier League as Brentford boss admits he ‘doesn’t care ... - Brentford boss Thomas Frank wants a swift "sanction" against Everton and Nottingham Forest and admits he "doesn’t care" how many points are deducted. Segnala goal.com

Everton e Nottingham Forest a rischio penalizzazione: violato il Fair Play Finanziario - Everton e Nottingham Forest, infatti, sono stati deferiti da una commissione indipendente per una presunta violazione del fair play finanziario inglese, ... Riporta calciomercato.com