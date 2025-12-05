. L’esclusivo locale sotto la Torre Branca ha ospitato la presentazione ufficiale della nuova city car ibrida, tra ospiti vip e focus sulla sostenibilità. La città di Milano ha fatto da cornice al debutto della inedita Toyota Aygo X Hybrid. Nella vivace atmosfera del Just Me, la nota location ai piedi della Torre Branca, il marchio Toyota ha mostrato per la prima volta la sua ultima creazione, che si distingue come la prima full hybrid del segmento A in Europa. Questa serata speciale ha unito l’eleganza di un gala con i temi della tecnologia e della sostenibilità, rispecchiando perfettamente lo spirito dinamico del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Evento esclusivo al Just Me: Ospiti d’eccezione e un’auto da sogno