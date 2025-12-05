Evento esclusivo al Just Me | Ospiti d’eccezione e un’auto da sogno
. L’esclusivo locale sotto la Torre Branca ha ospitato la presentazione ufficiale della nuova city car ibrida, tra ospiti vip e focus sulla sostenibilità. La città di Milano ha fatto da cornice al debutto della inedita Toyota Aygo X Hybrid. Nella vivace atmosfera del Just Me, la nota location ai piedi della Torre Branca, il marchio Toyota ha mostrato per la prima volta la sua ultima creazione, che si distingue come la prima full hybrid del segmento A in Europa. Questa serata speciale ha unito l’eleganza di un gala con i temi della tecnologia e della sostenibilità, rispecchiando perfettamente lo spirito dinamico del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
News recenti che potrebbero piacerti
Magic Light ON. No filters, just glow.. Nel nostro salone JLD, il servizio esclusivo Magic Light costruisce la luminosità con precisione: riflessi caldi, profondità calibrata e onde scolpite che catturano la scena senza bisogno di effetti. Una tecnica pensata per int - facebook.com Vai su Facebook
L’esclusivo evento Valentino Beauty, alla scoperta dei segreti della maison, nella fiabesca cornice del Giardino Storico di Valsanzibio - Un luogo magico che profuma d’estate, intriso di storia e di fascino, dove noi - Come scrive vogue.it
Boutique Monetti ospita l'evento unico dedicato alla gioielleria firmata Pasquale Bruni - In un’atmosfera di raffinata esclusività si è tenuto presso la storica boutique Monetti un evento unico dedicato all’alta gioielleria firmata Pasquale Bruni. ilmattino.it scrive