Evaso braccato e arrestato Oggi davanti al giudice
È stata fissata per oggi davanti al gip Corrado Schiaretti l’udienza di convalida per il 37enne di origine albanese arrestato mercoledì sera dopo una rocambolesca fuga a Casola Valsenio per resistenza e per essere evaso da una struttura di Imola nella quale si trovava ai domiciliari per maltrattamenti e lesioni sulla compagna (è un fascicolo del 2024). L’uomo è stato inoltre fermato per il tentato omicidio di una vigilessa che ha provato a investire durante la fuga. Ed è stato infine denunciato a piede libero per la ricettazione della vettura, una Toyota Yaris, che ha usato, risultata rubata; e per il danneggiamento di una pattuglia della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Allarme a Costanza: evaso giovane pericoloso dal centro psichiatrico - facebook.com Vai su Facebook
Evaso, braccato e arrestato. Oggi davanti al giudice - Con un’auto rubata il 37enne albanese ha tentato di investire una vigilessa. Secondo msn.com
Evade dai domiciliari e forza posto di blocco con un’auto rubata: 37enne arrestato dai carabinieri a Casola Valsenio. Sparati anche due colpi di pistola - Arrestato dai carabinieri il 37enne di origini albanesi che ha seminato il panico ieri a Baffadi, frazione di Casola Valsenio. Riporta corriereromagna.it
Brennero, giovane evaso dai domiciliari a Sondrio arrestato al confine - Il ventenne, di origine marocchina, era proprio di un regime di detenzione domiciliare per scontare una condanna di 4 anni e 2 mesi per rapina. Lo riporta altoadige.it
Evade dagli arresti domiciliari ma viene bloccato durante un controllo su un treno al Brennero: 20enne arrestato - Un ventenne di origine marocchina, evaso pochi giorni fa dagli arresti domiciliari a Sondrio, è stato rintracciato e arrestato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brenner ... Da ildolomiti.it
Evade dal codice rosso tagliando il braccialetto elettronico, arrestato 46enne - I Carabinieri lo hanno individuato a Marina di Tor San Lorenzo, l'uomo si trovava ai domiciliari dopo la denuncia della donna nel 2024 ... Come scrive rainews.it
Ai domiciliari per maltrattamenti evade e accoltella l’ex compagna che lo aveva denunciato: arrestato - A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e alle controverse dichiarazioni del ministro della ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it