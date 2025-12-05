evaso braccato e arrestato oggi davanti al giudice

È stata fissata per oggi davanti al gip Corrado Schiaretti l’udienza di convalida per il 37enne di origine albanese arrestato mercoledì sera dopo una rocambolesca fuga a Casola Valsenio per resistenza e per essere evaso da una struttura di Imola nella quale si trovava ai domiciliari per maltrattamenti e lesioni sulla compagna (è un fascicolo del 2024). L’uomo è stato inoltre fermato per il tentato omicidio di una vigilessa che ha provato a investire durante la fuga. Ed è stato infine denunciato a piede libero per la ricettazione della vettura, una Toyota Yaris, che ha usato, risultata rubata; e per il danneggiamento di una pattuglia della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

