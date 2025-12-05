Eurovision nel caos | Israele resta e quattro Paesi si ritirano dalla gara

No, non sono solo canzonette: dovrebbe essere un evento che unifica e unisce l’Eurovision Song Contest, ma i fatti delle ultime ore dicono che non sarà così per ragioni squisitamente politiche legate al conflitto di Gaza. La Spagna, l’Irlanda, l’Olanda e la Slovenia hanno infatti annunciato che il prossimo maggio (dal 12 al 16) non prenderanno parte all’Eurovision Song Contest di Vienna in segno di protesta per la presenza di Israele alla competizione canora. Ancora in forse la partecipazione di Svezia, Finlandia, Belgio e Islanda. La decisione del boicottaggio è arrivata dopo che l’Unione Europea Radiotelevisione (Uer), in una riunione che si è svolta a Ginevra, ha approvato la partecipazione di Israele all’evento nonostante le richieste di esclusione avanzate da alcuni Paesi. 🔗 Leggi su Panorama.it

