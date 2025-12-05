Eurovision a rischio? La Rai contro il boicottaggio per Israele in gara | Perché l’Italia ci sarà
L’Italia ci sarà alla 70ª edizione dell’ Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. Lo annuncia la Rai, che nel dibattito interno all’European Broadcasting Union ha deciso di non appoggiare il boicottaggio dell’evento per via della partecipazione di Israele. Nei giorni scorsi, dopo la conferma della presenza del cantante israeliano Kan, quattro Stati si sono ritirati: Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia. La decisione della Rai per l’Italia. «In qualità di membro dei Big Five – spiega la nota diffusa dalla Rai – l’Italia è da sempre tra i Paesi che hanno creduto e investito nell’Eurovision Song Contest, contribuendo in modo significativo, anche economicamente, al suo sviluppo e al suo successo internazionale». 🔗 Leggi su Open.online
