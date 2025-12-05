Eurovision 2026 Israele ci sarà | Irlanda Paesi Bassi Slovenia e Spagna boicotteranno la 70esima edizione

Ufficiale: all’ Eurovision Song Contest 2026, ci sarà anche Israele ha ricevuto il via libera per partecipare alla competizione musicale che si terrà a Vienna il prossimo 16 maggio. Si è tenuta ieri 4 dicembre l’assemblea generale dell ‘Unione europea d i radiodiffusione ( UER), che organizza il concorso, ma non si è tenuta alcuna votazione sulla partecipazione di Israele. L ‘EBU ha affermato in una nota: “ Un’ampia maggioranza dei membri ha concordato sul fatto che non vi fosse alcuna necessità di un’ulteriore votazione sulla partecipazione e che l’Eurovision Song Contest 2026 avrebbe dovuto svolgersi come previsto, con le ulteriori garanzie in atto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Eurovision 2026, Israele ci sarà: Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna boicotteranno la 70esima edizione

