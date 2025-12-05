Eurovision 2026 Israele ci sarà | 4 Paesi boicottano l' evento di Vienna

L'Ebu, Unione europea di Radiodiffusione, ha dato ufficialmente il via libera: alcune nazioni avevano annunciato il ritiro in caso di partecipazione di un artista israeliano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eurovision 2026, Israele ci sarà: 4 Paesi boicottano l'evento di Vienna

