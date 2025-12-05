Eurovision 2026 in crisi | quattro nazioni dicono no a Israele e boicottano il contest

Irlanda, Spagna, Paesi Bassi e Slovenia hanno annunciato oggi il boicottaggio dell’ Eurovision Song Contest 2026, in segno di protesta contro la decisione di permettere a Israele di continuare a partecipare alla competizione. La scelta arriva dopo che l’Unione Europea di Radiodiffusione ha respinto una richiesta di voto sulla sospensione del paese mediorientale dal festival. La decisione è stata presa durante l’assemblea generale dell’European Broadcasting Union, l’organismo che organizza la competizione, tenutasi a Ginevra. Circa 50 emittenti, tra cui la BBC, hanno partecipato all’incontro per discutere il futuro del contest, che ogni anno attira più di 150 milioni di spettatori in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Eurovision 2026 in crisi: quattro nazioni dicono no a Israele e boicottano il contest

