Eurovision 2026 boicottaggio | spagna irlanda slovena paesi che si ritirano

boycott di alcuni paesi alla prossima edizione di Eurovision 2026. Una crescente ondata di contestazioni ha coinvolto diverse nazioni, annunciando la loro eventuale assenza dalla gara musicale più seguita del continente. Quattro paesi, tra cui uno dei membri del gruppo “Big 5”, hanno dichiarato di non voler partecipare all’ Eurovision 2026. La riunione della European Broadcasting Union (EBU), cui hanno preso parte circa cinquanta emittenti, si è concentrata sulla definizione di nuove misure di sicurezza e sulla gestione delle questioni politiche legate alla partecipazione all’evento. le decisioni dell’EBU in risposta alle contestazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Eurovision 2026 boicottaggio: spagna irlanda slovena paesi che si ritirano

